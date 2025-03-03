أحمد تورك: الأتراك بحاجة للكورد والكورد بحاجة للأتراك

في أحدث تصريح له حول عملية السلام، قال أحمد تورك: “الأتراك بحاجة للكورد، والكورد بحاجة للأتراك؛ يجب على الجميع التعامل بهذا المنطق.”

أحمد تورك، السياسي الكوردي ورئيس بلدية ماردين المُقال، الذي اجتمع مع عبدالله أوجلان، الزعيم السجين لحزب العمال الكوردستاني (PKK) خلال الزيارة الأخيرة لوفد حزب الشعوب الديمقراطي (HDP) إلى جزيرة إمرالي، وقرأ رسالة أوجلان باللغة الكوردية، تحدث في مقابلة تلفزيونية عن الرسالة وعملية السلام الجديدة في تركيا وشمال كردستان.

ويرى هذا السياسي الكوردي أنه “من الضروري أن يُحل حزب العمال الكوردستاني نفسه في مؤتمره، وأن تُتخذ خطوات من الآن فصاعداً لتعزيز الأخوة والصداقة التاريخية التركية-الكوردية.” وأشار أيضاً إلى أنه “إذا اتبعت تركيا سياسة شاملة، فإن ذلك سيعزز الأخوة التركية-الكوردية التي تعود إلى ألف عام، وستصبح أقوى دولة في الشرق الأوسط.”

وبحسب أحمد تورك، “ما يجلب الراحة للمجتمع هو أن هناك اليوم آلاف الأشخاص في السجون بشكل غير عادل وغير قانوني، ويجب معالجة هذا الأمر. كما يجب خلق بيئة تسمح للغة الكوردية بالتطور بحرية. وفيما يتعلق بإنشاء تركيا متعددة الثقافات، فهذه خطوة يجب اتخاذها.”

وأكد رئيس بلدية ماردين المُقال على استمرار الجهود لإنجاح عملية السلام وقال: “يجب أن تعلم الأحزاب السياسية والقوات المسلحة والقوى الديمقراطية ذلك. الأتراك بحاجة للكورد والكورد بحاجة للأتراك؛ يجب على الجميع التعامل بهذا المنطق.”

حزب الشعوب الديمقراطي: سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى لإطلاق عملية السلام

في يوم السبت 1 مارس 2025، أعلن سري سريا أوندر، نائب رئيس البرلمان التركي عن كتلة حزب الشعوب الديمقراطي، في تصريح صحفي أن “الجزء الصعب من عملية السلام قد انتهى، وقريباً ستُعقد سلسلة من الاجتماعات بمشاركة مسؤولين حكوميين وسياسيين، وستتضح الكثير من الأمور وستصل إلى نتائج.”

وأعرب نائب رئيس البرلمان التركي عن أمله في أن يتم حسم كل شيء خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. وأوضح أيضاً أنه “إذا تم تنفيذ الأعمال بإخلاص وجدية، فستظهر الخطوات الديمقراطية واحدة تلو الأخرى.”

رسالة أوجلان لحل حزب العمال الكوردستاني

في يوم الخميس 27 فبراير 2025، أعلن وفد حزب الشعوب الديمقراطي في مؤتمر صحفي في إسطنبول عن رسالة السلام من أوجلان للرأي العام. قرأ أحمد تورك الرسالة باللغة الكوردية وبرفين بولدان باللغة التركية. جاء ذلك بعد أن قام الوفد المكون من سبعة أشخاص بزيارة جزيرة إمرالي في نفس اليوم للمرة الثالثة.

تحدث أوجلان في رسالته قائلاً: “في المناخ الحالي، الذي تشكل بدعوة السيد دولت بهجلي، والإرادة التي أظهرها السيد الرئيس، والمواقف الإيجابية للأحزاب السياسية الأخرى تجاه هذه الدعوة، أدعو إلى إلقاء السلاح وأتحمل المسؤولية التاريخية لهذه الدعوة.”

وأشار الزعيم السجين لحزب العمال الكوردستاني أيضاً إلى أن “انهيار الاشتراكية الواقعية في التسعينيات لأسباب داخلية، ونهاية إنكار الهوية الكوردية في البلاد، والتقدم الذي تحقق في مجال حرية التعبير، كلها أدت إلى فقدان حزب العمال الكوردستاني محتوى ومعنى وجوده وتكرار نفسه باستمرار. لذلك، انتهى عمر حزب العمال الكوردستاني وأصبح حله ضرورة.”

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