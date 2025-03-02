داخلية كوردستان: كاميرات المرور تساهم في تقليص الحوادث وإيراداتها تذهب إلى وزارة المالية

أعلن هيمن ميراني، المدير العام للديوان في وزارة داخلية إقليم كوردستان، في تصريح خاص لشبكة كوردستان24، أن تركيب كاميرات الشوارع في الإقليم قد أسهم بشكل كبير في تقليص حوادث المرور وعدد الضحايا مقارنة بالفترات السابقة.

وأكد ميراني أن جميع إيرادات الكاميرات تعود إلى وزارة المالية، باستثناء المبالغ التي تُصرف على الإصلاحات وبعض الأمور الفنية المتعلقة بالكاميرات.

وفيما يخص السيارات التي يتم إدخالها إلى إقليم كوردستان ولا تجتاز الفحص أو لا يتم تسجيلها، أوضح ميراني أنه لا يتم تسجيل هذا النوع من السيارات تحت أي ظرف من الظروف، إذ إنها لا تستوفي شروط السلامة.

وأكد أنه يجب إعادة هذه السيارات إلى التجار الذين أدخلوها إلى الإقليم.

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