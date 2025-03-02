العبيدي: الدعم الإيراني للجيش العراقي لم يكن مجانيًا

أكد وزير الدفاع العراقي الأسبق، خالد العبيدي، أن الدعم الإيراني للجيش العراقي خلال المعارك الأولى ضد تنظيم داعش لم يكن مجانيًا، بل كان مقابل ثمن محدد.

وقال العبيدي خلال لقاء متلفز، إن “وزارة الدفاع العراقية لم تتلقَّ حتى رصاصة واحدة مجانًا من إيران، مؤكدًا أن التعامل مع طهران كان يتم وفق إطار رسمي بين الدولتين، إذ كانت إيران تقدم الدعم وفق أسعار محددة وشروط مالية صارمة، ولم يكن هناك أي تنازلات سياسية أو اتفاقات سرية مقابل هذا الدعم”.

وأشار إلى “وجود فروقات في أسعار العقود مع إيران، بعضها لم يُسدّد حتى بعد خروجه من الوزارة”، لافتًا إلى أن “إيران كانت تُسرّع في تجهيز المعدات والذخائر بناءً على طلبات مباشرة، لكنها كانت تُطالب بمقابل مادي عن كل شحنة”.

وتابع: “طلبت خلال اجتماع جمعني مع وزير الدفاع الإيراني تزويد الجيش العراقي بذخائر عاجلة للطائرات التي نفدت قنابلها، وبعد الاجتماع مباشرةً أكد الوزير الإيراني لي أن العتاد سيصل سريعًا، وهو ما حدث بالفعل”.

واختتم العبيدي تصريحاته بالتأكيد على أن “التعامل مع إيران كان يتم كدولة مع دولة”، مشددًا على أن “كل دعم تلقاه الجيش العراقي من إيران كان مقابل ثمن محدد، وليس بشكل مجاني كما قد يتصور البعض”.

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