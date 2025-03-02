وزير الخارجية الإسرائيلي: لا يحق استهداف الدروز أو الكورد أو العلويين في سوريا

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، على أهمية “احترام حقوق الأقليات في سوريا”، مشدداً على ضرورة حماية الدروز والكورد والعلويين من أي استهداف.

وقال ساعر، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد (2 آذار 2025): “لدى إسرائيل علاقات قوية مع الدروز، ولدينا أيضاً أقلية درزية هنا في إسرائيل”، مؤكداً ضرورة أن يحترم من وصفهم “الحكام الجدد” في دمشق “حقوق الأقليات، بما في ذلك حقوق الدروز.”

وانتقد ساعر الإدارة الجديدة في سوريا، قائلاً: “إنها ليست حكومة منتخبة من قبل الشعب السوري، بل هي ليست كذلك”.

واعتبر أن الإدارة الجديدة “مجموعة من الأشخاص، مجموعة من الجهاديين الذين كانوا يسيطرون في السابق على منطقة إدلب، وبالقوة استولوا على أجزاء أخرى، بما في ذلك دمشق”.

“لكن هذا لا يعني أن هناك حقاً في شن أعمال عدائية ضد الأقليات، سواء كانوا الدروز أو الكورد أو العلويين”، شدد وزير الخارجية الإسرائيلي.

قتل شخص وأصيب تسعة آخرون بجروح السبت (1 آذار 2025)، جراء اشتباكات بين عناصر أمن تابعين للسلطة السورية الجديدة ومسلحين دروز في ضاحية جرمانا قرب دمشق، على خلفية توتر بدأ الجمعة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

على خلفية الاشتباكات، هدّد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس مساء اليوم ذاته بالتدخل عسكرياً في سوريا ضد قوات دمشق “إذا أقدم النظام على المساس بالدروز”.

تقطن غالبية من الدروز والمسيحيين، وعائلات نزحت خلال سنوات الحرب التي تشهدها سوريا منذ العام 2011، ضاحية جرمانا الواقعة جنوب شرق دمشق.

بدأ التوتر الجمعة مع مقتل عنصر من قوات الأمن وإصابة آخر بجروح جراء إطلاق نار من مسلحين عند حاجز في جرمانا، أعقب مشاجرة بين الجانبين، وفق المرصد.

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