وضعنا أسوأ من حرب الثمانين مع العراق.. بزشكيان يكاشف الإيرانيين بالحقيقة

استعرض الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الاحد، امام البرلمان الإيراني وضع حكومته “الصعب”، مع تراكم الديون على المؤسسات الحكومية، وكذلك تراكم الديون الإيرانية على بلدان العراق وتركيا وقطر، وفرض ترامب عقوبات جديدة على السفن وطرق تفريغ وتصدير النفط الإيراني.

وقال بزشكيان: “لم أرغب في قول كلام من شأنه أن يسبب خيبة الأمل، نحن في حرب شاملة مع العدو، وهم يفرضون علينا ضغوط اقتصادية، والوضع اليوم أسوأ من حرب 8 سنوات مع العراق”.

وأضاف انه “عندما تولينا الحكومة كان على وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي دين قدره 90 ألف مليار تومان، وكان على وزارة الطاقة دين قدره 120 بالمئة، ومنذ اليوم الأول لنشاطها واجهت حكومتي قضايا مثل استشهاد اسماعيل هنية في طهران وقضايا غزة ولبنان وترامب وغيرها، نحن في حرب واسعة النطاق مع العدو”.

وأكد بزشكيان انه “بتوقيع ترامب، تُركت مجموعة كاملة من ناقلات النفط وسفن الغاز التابعة لإيران عالقة على المياه، وهي تفكر في كيفية إيصال الطاقة إلى وجهتها”، مبينا ان “هناك 6 مليارات دولار ديون على قطر لا تقوم بدفعها بسبب العقوبات وكذلك الامر مع العراق وتركيا، ودول أخرى مدينة لإيران ولم تسدد ديونها”.

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