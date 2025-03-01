العراق يدعو الشركات العالمية المطورة لحقول نفط كردستان إلى اجتماع مهم

دعت وزارة النفط العراقية الشركات العالمية المتعاقدة مع حكومة إقليم كردستان، والمنضوية تحت “أبيكور”، إلى حضور اجتماع مهم في بغداد، يوم الثلاثاء المقبل 3 مارس/آذار 2025.

ووفقًا لبيان طالعته منصة الطاقة المختصة (مقرّها واشنطن)، يهدف الاجتماع إلى مناقشة العقود المبرمة وتنسيق الجهود لتطوير الحقول النفطية في الإقليم، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، وبما يحقّق المصلحة الوطنية.

كما وجّهت الوزارة الدعوة إلى وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم للمشاركة في هذه المباحثات التي تأتي في إطار الجهود المبذولة لتنظيم قطاع الطاقة وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية.

ويسعى العراق إلى توحيد الرؤى مع الشركات الأجنبية حول آليات تطوير الإنتاج النفطي، بما يضمن استدامة التدفقات المالية والاستثمارية في القطاع.

ومن المنتظر أن يشكّل الاجتماع محطة مهمة لتوضيح الإجراءات الجديدة التي أقرّتها الحكومة الاتحادية بشأن إدارة موارد الإقليم النفطية، وذلك في إطار الالتزام بالسياسات الوطنية لتنظيم عمليات الاستخراج والتصدير.

ويُعد هذا الاجتماع امتدادًا للخطوات التي اتخذتها الحكومة، لضمان استمرارية صادرات النفط من الإقليم، وفقًا لقانون الموازنة المعدّل.

نفط كردستان العراق

أكدت الوزارة التزامها بالتعاون مع حكومة الإقليم لحل القضايا العالقة في ملف نفط كردستان العراق، وتعزيز الشفافية في إدارة العقود النفطية، بما ينعكس إيجابًا على الوضع الاقتصادي للبلاد.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة النفط استكمال الإجراءات كافّة الخاصة بإعادة تصدير نفط الإقليم عبر ميناء جيهان التركي، وفقًا للآليات المحدّدة في قانون الموازنة العامة.

وأوضحت الوزارة، في بيان صدر يوم السبت 22 فبراير/شباط 2025، أنها انتهت من الترتيبات القانونية والفنية اللازمة لضمان تدفق النفط ضمن السقف الإنتاجي الذي حدّدته بغداد في إطار اتفاق “أوبك+”.

ودعت الوزارة حكومة الإقليم إلى تسليم الكميات المنتجة من الحقول النفطية إلى شركة تسويق النفط “سومو”، تمهيدًا لتصديرها عبر خط الأنابيب العراقي-التركي.

ووفقًا للوزارة، فإن استئناف الصادرات النفطية سيُسهم في تقليل الضغوط الاقتصادية على الإقليم، ولا سيما بعد أن أدى توقفها خلال الأشهر الماضية إلى تراجع الإيرادات وتأخير صرف رواتب الموظفين الحكوميين.

الإصلاحات القانونية

جاءت هذه التطورات بعد أن أقر البرلمان العراقي تعديلًا على قانون الموازنة، يهدف إلى دعم التكاليف التشغيلية لشركات النفط العالمية العاملة في إقليم كردستان، ما يسمح باستئناف التدفقات النفطية بصفة منتظمة.

ويُنظر إلى هذه التعديلات بوصفها خطوة ضرورية لضمان استقرار سوق الطاقة، إذ تسعى بغداد إلى تعزيز علاقاتها مع الشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط، وضمان بيئة استثمارية جاذبة تُسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

ويُتوقع أن يؤدي الاجتماع المرتقب في بغداد إلى وضع أطر واضحة لمستقبل التعاون بين الحكومة والشركات العالمية، بما يعزّز مكانة نفط إقليم كردستان في السوق الدولية.

إدارة الموارد النفطية

يأتي هذا التحرك في ظل سعي الحكومة لضبط إدارة الموارد النفطية في عموم البلاد، بما في ذلك نفط كردستان، لضمان تحقيق العدالة في توزيع الإيرادات.

ويمثّل الاجتماع المقبل في بغداد خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار المالي، وتحقيق الاستفادة القصوى من الثروات النفطية.

وفي ظل هذه التطورات، يترقّب المراقبون مخرجات الاجتماع المقبل، وسط توقعات بأن يُسهم في تعزيز التعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وتهيئة بيئة عمل أكثر استقرارًا للشركات الأجنبية العاملة في قطاع نفط كردستان.

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