مارس 01, 2025

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

تقليص زمن الحصص الدراسية خلال شهر رمضان في كوردستان

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فى :أخبار عــامة
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تقليص زمن الحصص الدراسية خلال شهر رمضان في كوردستان

أعلنت وزارة التربية، يوم السبت، تقليص مدة كل حصة دراسية بمقدار خمس دقائق في جميع المؤسسات التعليمية خلال شهر رمضان المبارك.

وقال سامان سيوەيلي، المتحدث باسم وزارة التربية، في بيان مقتضب، إن “هذا القرار يأتي مراعاة لظروف الطلبة خلال الشهر الفضيل”.

وسبق أن قرر مجلس الوزراء العراقي، خلال جلسته التي عقدها (الثلاثاء 18 شباط / فبراير 2025)، تقليل ساعات الدوام الرسمي ساعة واحدة فقط إما في بداية الدوام أو في نهايته، بدءًا من الأحد 2 آذار/ مارس 2025

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