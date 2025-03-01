حزب العمال الكوردستاني يعلن وقف إطلاق النار

أعلنت اللجنة التنفيذية لحزب العمال الكوردستاني، عن وقفٍ لإطلاق النار مع تركيا اعتباراً من صباح اليوم السبت 1 مارس آذار 2025.

جاء ذلك، في أعقاب دعوة مؤسس الكوردستاني عبد الله أوجلان، يوم الخميس 27 شباط/فبراير 2025، الحزب إلى إلقاء السلاح وحل نفسه، في إعلان تاريخي صدر في إسطنبول.

واعتبرت اللجنة التنفيذية للحزب أن تنفيذ محتوى دعوة عبد الله أوجلان بشكلٍ ناجح “يعدُّ أمراً في غاية الأهمية”.

وأكّدت اللجنة في بيانها، أن هناك عملية تاريخية جديدة قد بدأت في كوردستان والشرق الأوسط بالتزامن مع دعوة أوجلان.

وقالت: سيكون لذلك تأثير كبير على تطور الإدارة الديمقراطية والحياة الحرة في كل أرجاء العالم، وعلاوة على ذلك، فإن المسؤولية تقع على عاتقنا جميعاً؛ ويجب على الجميع تحمل واجباتهم ومسؤولياتهم والالتزام بها.

وأضافت: نحن، كحزب العمال الكوردستاني، نتفق مع مضمون الدعوة المذكورة بشكل مباشر ونعلن أننا سنلتزم بمتطلبات الدعوة وننفذها من جانبنا، ولكن مع ذلك، لا بدَّ من ضمان تحقيق الظروف السياسية الديمقراطية والأرضية القانونية أيضاً لضمان النجاح.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن أمس الجمعة، أن دعوة أوجلان المسجون في تركيا، الحزب إلى إلقاء السلاح وحل نفسه، تشكل “فرصة تاريخية”.

وقال أردوغان “لدينا فرصة تاريخية للتقدم نحو هدف تدمير جدار الإرهاب”.

وأضاف أردوغان: واجبنا الأساسي تجاه شعبنا إرساء وتعزيز مناخ حاضن وجامع في بلدنا لا يشعر أحد فيه بالإقصاء.

وقد تؤدي الدعوة التي أطلقها أوجلان لنزع سلاح الحزب وحل نفسه إلى إنهاء صراع مستمر منذ 40 عاماً بين الجماعة والدولة التركية، وقد تكون لها آثار سياسية وأمنية بعيدة المدى على المنطقة.

من جانبه، حزب المساواة وديمقراطية الشعوب التركي المؤيد للكرد، دعا أنقرة للإسراع باتخاذ خطواتٍ نحو التحوّل الديمقراطي في أعقاب رسالة زعيم العمال الكوردستاني عبد الله أوجلان.

وقال نائبٌ في الحزب، الجمعة، إن حزبه يريد خطوات فورية نحو التحول الديمقراطي من حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان بعد دعوة السلام التي أطلقها أوجلان الزعيم المسجون منذ 26 عاماً.

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