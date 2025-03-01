الإعلام والاتصالات العراقية تعلن عن منع بث مسلسل “معاوية” على قناة MBC العراق

أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات في جمهورية العراق الاتحادية، عن تأكيدها قرار منع بث مسلسل “معاوية” على قناة MBC العراق.

موضحة أن هذا القرار يستند إلى الصلاحيات القانونية الممنوحة لها بموجب الأمر التشريعي 65 لسنة 2004 النافذ، ويأتي التزامًا من الهيئة بدورها في تنظيم قطاع الإعلام وضمان توافق المحتوى الإعلامي مع المعايير الوطنية والمهنية في العراق.

وأشارت الهيئة في بيان لها، إلى أن بث أعمال تاريخية ذات طابع جدلي قد تثير السجالات الطائفية، ما يهدد السلم المجتمعي ويؤثر سلبًا على النسيج الاجتماعي، خصوصًا في شهر رمضان المبارك.

وأضافت الهيئة أنها دعت جميع المؤسسات الإعلامية إلى الالتزام بالمعايير المهنية وتجنب نشر أي محتوى يمكن أن يساهم في إثارة الفتن أو التحريض الطائفي.

وأكدت الهيئة أنها قد أرسلت خطابًا رسميًا إلى إدارة قناة MBC العراق، مطالبة إياها بالامتثال لهذا القرار وعدم بث المسلسل، مشيرة إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي جهة تخالف الضوابط الإعلامية المعتمدة في البلاد.

يأتي قرار الهيئة في سياق حرصها على تنظيم القطاع الإعلامي وضمان أن يساهم المحتوى الإعلامي في تعزيز التعايش السلمي بين مكونات المجتمع العراقي.

كما يعكس حرص الهيئة على تجنب أي توترات قد تنشأ جراء بث أعمال تاريخية مثيرة للجدل في فترة زمنية حساسة.

يذكر أن منع بث مسلسل “معاوية” في بعض الدول يعود إلى عدة عوامل تتعلق بالاعتبارات الدينية والطائفية والسياسية.

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