أوقاف كوردستان تحدد السبت أول أيام شهر رمضان

أعلنت وزارة الأوقاف في حكومة إقليم كوردستان، يوم غد السبت، أول أيام شهر رمضان، وذلك بالتزامن مع تحديد الوقف السني والمجمع الفقهي العراقي، الموعد نفسه.

وذكرت الوزارة في بيان: “بعد تحري هلال شهر رمضان المبارك وفق الشروط الشرعية، ثبتت رؤية الهلال، وعليه فإن يوم السبت هو الأول من رمضان”.

هذا وهنأ رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، المسلمين في الإقليم والعراق وكافة أنحاء العالم، بأحر التهاني والتبريكات، بمناسبة حلول شهر رمضان.

وكتب بارزاني، في تدوينة له على منصة إكس: “رمضان هو شهر العبادة والطهارة والتقوى، وهو فرصة لتعزيز قيم الأخوة والتعاون وتجديد روح التضامن في المجتمع. أملنا أن يعم السلام والاستقرار في كردستان والعراق والمنطقة”.

وقبل ذلك، قال الوقف السني في بيان، إن “يوم غد الأحد هو أول أيام شهر رمضان”، وذلك بعد تحري رؤية الهلال من جماع أبي حنيفة النعمان في الأعظمية ببغداد.

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