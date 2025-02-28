تراجع مستمر منذ 2018.. العراق “دولة استبدادية” في مؤشر الديمقراطية 2024

واصل العراق التراجع في مؤشر الديمقراطية العالمي، والذي صدر في اخر نسخة له لمؤشر عام 2024، حيث يستمر العراق بالتراجع في عدد نقاط مؤشر الديمقراطية منذ عام 2018.



واحتل العراق المرتبة 126 من اصل 167 دولة وصنف كدولة استبدادية وبلغ عدد نقاطه 2.8 من 10، وعموما تراجعت نقاط العراق باستمرار حيث كانت نقاطه في 2023 تبلغ 2.9 في انخفاض مستمر منذ 2018 عندما كانت نقاط العراق 4.1 نقطة.

وعموما، لم يقتصر تراجع الديمقراطية على العراق فحسب، بل تراجع اجمالي درجة مؤشر الديمقراطية العالمي من 5.52 في عام 2006 إلى مستوى منخفض تاريخي قدره 5.17 في عام 2024، عندما سجلت 130 دولة من إجمالي 167 دولة يغطيها المؤشر إما انخفاضًا في درجاتها أو لم تحقق أي تحسن.

يعيش أكثر من ثلث (39.2%) من سكان العالم تحت حكم استبدادي، وتصنف ستين دولة الآن على أنها “أنظمة استبدادية”، بزيادة دولة واحدة مقارنة بمؤشر 2023، وزيادة ثماني دول مقارنة بعقد مضى في عام 2014.

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