“عبر وقف السيطرة الإيرانية”.. نائب امريكي يدعو لجعل العراق “عظيماً مجدداً”

دعا النائب الأمريكي الجمهوري، جو ويلسون، الى “جعل العراق عظيما مجددا”، وإلى وقف سيطرة إيران عليه، بعد دعواته السابقة الى وقف التمويل للعراق، بحسب ما ذكرت قناة “فوكس نيوز” الأمريكية.

وبحسب التقرير الأمريكي، فإن ويلسون، وهو ايضا عضو في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، نشر تدوينة على منصة “إكس”، قال فيها “أجعل العراق عظيما مجددا”، مرفقة بصورة للعلم العراقي.

ولفت التقرير إلى أن كثيرين علقوا على تدوينة النائب ويلسون، من بينهم من كتب له قائلا له “أمريكا أولا؟”، بينما علق آخر قائلا “انسوا العراق واقلقوا بشان الأمريكيين”.

وأشار التقرير، إلى أن “النائب ويلسون تحدث علنا على وسائل التواصل الاجتماعي عن دول أجنبية مختلفة، بما في ذلك العراق وإيران، حيث انتقد سطوة طهران على بغداد، واستخدم مرار عبارة “حرروا العراق من إيران”.

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