روسيا: أربيل وبغداد نجحا في تسوية نزاعاتهما النفطية.. شركاتنا ستستأنف مشروعاتها في المنطقة

نقلت وكالة «تاس» للأنباء عن وزير الطاقة الروسي سيرغي تسيفيليف، قوله، اليوم الخميس، إن إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في بغداد نجحا في تسوية نزاعاتهما النفطية، وهو ما سيسمح للشركات الروسية باستئناف مشروعاتها في المنطقة.

وكانت شركة «روسنفت»، أكبر منتِج للنفط في روسيا، من بين الشركات التي أوقفت أعمالها في المنطقة. وأوقفت بعض عملياتها لأسباب أمنية في أثناء قيامها بأعمال بالقرب من الحدود مع سوريا.

وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، التقى تسيفيليف يوم الأربعاء ، حيث جرى بحث التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك النفط والطاقة.

وقال وزير الطاقة الروسي، على هامش اللجنة الحكومية الروسية – العراقية للتجارة والتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني، الأربعاء: «إن روسيا والعراق سيقومان بتحليل الاتفاقات القائمة بين البلدين، واستكشاف إمكانية توقيع اتفاقات جديدة ، لتعزيز التعاون التجاري الأكثر نشاطاً».

ومن أهم مجالات التعاون بين البلدين صناعة النفط والغاز. وفي الوقت الحالي، تشمل الشركات الروسية العاملة في العراق «غازبروم نفت»، و«لوك أويل»، و«باشنفت»، بحسب وكالة «إنترفاكس».

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