نائب أمريكي يتوعد السوداني: متواطئون بقضية المختطفة الإسرائيلية ببغداد

اتهم النائب الجمهوري الأمريكي، تيد كروز، حكومة محمد شياع السوداني بأنها متورطة بخطف الإسرائيلية، اليزابيث تسوركوف، متوعداً بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب والكونغرس، سينهيان هذه القضية، بحسب ما ذكره موقع “إسرائيل ناشيونال نيوز”.

وفي إشارة إلى قضية تسوركوف المتواصلة منذ أكثر من عامين، قال النائب كروز في تدوينة على حساب “إكس”، إن رئيس الوزراء السوداني “لا يدرك فداحة قضية تسوركوف”.

وبحسب تدوينة كروز، فأن هذه القضية “تؤثر على كل شيء في العلاقة الأمريكية العراقية.. وهم متواطئون مع الإرهابيين الذين يحتجزون طالبة من جامعة برينستون كرهينة، بينما يطالبون بأموال دافعي الضرائب الأمريكيين، ويضللون المسؤولين الأمريكيين”.

وأضاف كروز، أن هذه القضية “ستنتهي في عهد الرئيس ترامب، والكونغرس الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري. يجب إطلاق سراح إليزابيث فوراً”.

ولفت الموقع، إلى أن تدوينة كروز جاءت بعد أسابيع على تصريحات مبعوث الولايات المتحدة لشؤون الرهائن، آدم بوهلر، التي طالب فيها السوداني بتحرير تسوركوف التي هي على قول الإسرائيليين إن كتائب حزب الله خطفتها في بغداد. وقال المبعوث الأمريكي إن رئيس الوزراء العراقي أمامه فرصة الآن ليظهر للعالم لماذا بإمكانه أن يكون رئيساً للحكومة أو لا يكون.

وذكر التقرير بأن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، قال في مقابلة الشهر الماضي، إن تسوركوف حية، وأكد على أن السوداني يعمل من أجل إطلاق سراحها، في حين تحدثت تقارير عن أن المخطوفة الإسرائيلية ربما يطلق سراحها قريباً مقابل الإفراج عن 8 عناصر من حزب الله أسرتهم اسرائيل خلال الحرب.

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