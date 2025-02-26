قيادي في الديمقراطي الكوردستاني: قريباً سيتم تشكيل حكومة إقليم كوردستان الجديدة

أكد عضو اللجنة المركزية والقيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني أحمد كاني، اليوم الأربعاء، عن تشكيل حكومة إقليم كوردستان الجديدة قريباً.

وقال كاني لـ(باسنيوز): “من المتوقع ان يتم الإعلان عن تشكيل الكابينة الوزارية العاشرة قريباً، ومن الأفضل أن يكون هناك تفاهم جيد لبناء أساس قوي لتشكيل هذه الحكومة الجديدة، كما من الضروري ان يتم ذلك في اقرب وقت”.

وبخصوص اجتماع وفدي الديمقراطي والاتحاد الكوردستانيين قال ” هذه المرة تمت مناقشة قضايا اكثر عمقاً بخصوص التشكيلة الوزارية المقبلة حتى لا تتكرر مشاكل الماضي، فهذه الحكومة سيقع على عاتقها مسؤولية كبيرة، ويجب ان يشارك الجميع في تحمل هذه المسؤولية”.

مشيرا الى ان “رسالة الرئيس بارزاني كانت واضحة، وهي ان تكون هناك كوردستان واحدة وحكومة واحدة وبرلمان واحد وقوات بيشمركة موحدة، وهي كذلك رسالة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ومن الضروري ان يتفهم الاتحاد الوطني هذه النقاط، ويجب ان يكون الامر هكذا في الواقع”.

وكان وفدا الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستانيين قد عقدا اجتماعاً اليوم الثلاثاء لحسم ملف تشكيل حكومة إقليم كوردستان الجديدة.

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