نقابة صحفيي كوردستان تعيد تنظيم العمل الإعلامي بالتعاون مع اتحاد الصحفيين الفرنسي

من المقرّر أن تتعاون نقابة صحفيي كوردستان والنقابة الوطنية للصحفيين في فرنسا على إعادة تنظيم العمل الإعلامي، في الذكرى الـ 127 ليوم الصحافة الكوردية، الموافق لـ 21 نيسان 2025.

جاء ذلك، خلال زيارة وفدٍ من نقابة صحفيي كوردستان إلى فرنسا، التقى خلالها بوفدٍ من نقابة الصحفيين هناك.

وقال نقيب صحفيي كوردستان، حاكم آزاد، في تصريحٍ لـ كوردستان 24، إن اللقاء الذي جمعهم بوفدٍ من نقابة الصحفيين في فرنسا “كان مثمراً”.

وأضاف: من المقرر أن يجري وفد من نقابة الصحفيين في فرنسا زيارةً إلى إقليم كوردستان، للعمل على إعادة تنظيم العمل الإعلامي بشكلٍ مشترك.

يأتي ذلك، بينما التقى وفد نقابة صحفيي كوردستان مع الاتحاد الدولي للصحفيين في العاصمة البلجيكية بروكسل، وناقشا كيفية الدفاع عن الصحفيين المحترفين خاصة أمام المحاكم.

وفي الآونة الأخيرة، أصبحت نقابة صحفيي كوردستان عضواً في اتحاد النقابات لدول غرب آسيا.

وفي هذا الصدد قال نقيب الصحفيين حاكم آزاد، إنهم وبالتنسيق مع الاتحاد يجهزون أنفسهم لدورة الذكاء الاصطناعي وتأثيراته وكيفية استخدامه في العمل الإعلامي الرقمي.

جدير بالذكر، أن نقابة صحفيي كوردستان أُسِّست منذ 26 عاماً، بهدف تنظيم العمل الإعلامي والدفاع عن الصحفيين.

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