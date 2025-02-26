فبراير 27, 2025

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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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مرور أربيل: استمرار العمل بقرار تخفيض غرامات المخالفات المرورية بنسبة 20% لنهاية آذار

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فى :أخبار عــامة
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مرور أربيل: استمرار العمل بقرار تخفيض غرامات المخالفات المرورية بنسبة 20% لنهاية آذار

نفت مديرية مرور العاصمة أربيل، اليوم الأربعاء، ما تم تداوله من شائعات حول انتهاء العمل بقرار تخفيض الغرامات المرورية بنسبة 20% بنهاية الشهر الجاري.

وذكرت المديرية في بيان: “يتوافد عدد كبير من المواطنين الى مديريتنا من اجل تسديد الغرامات عن المخالفات المرورية على مركباتهم ، وذلك للاستفادة من قرار تخفيض غرامات المخالفات بنسبة 20%” ، واضافت ” ننفي ما تم تداوله من شائعات بشان انتهاء العمل بقرار التخفيض نهاية شباط الجاري حيث سيستمر العمل به حتى نهاية آذار المقبل”.

وأضافت “تؤكد مديريتنا للمواطنين الكرام بأن تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 20% مستمر لغاية 31-3-2025، وهناك محاولات لتمديد هذه الفترة للمرة الثالثة”.

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