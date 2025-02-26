التخطيط تعلن نتائج المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة في العراق

أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الأربعاء، نتائج المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة في البلاد بالتعاون مع اقليم كردستان، مشيرة الى تراجع نسبة الفقر لـ17.5% عما كانت عليه عام 2018 حيث بلغت حينها 20.05%.

وقالت في بيان، إن المسح الاجتماعي والاقتصادي للاسرة في العراق، نفذته هيئة الاحصاء بالتعاون مع هيئة الاحصاء في اقليم كوردستان، وبدعم من البنك الدولي، وشمل جميع محافظات العراق.

واظهرت نتائج المسح عن تراجع نسبة الفقر في العراق الى (17.5) عما كانت عليه عام 2018 حيث بلغت حينها (20.05%) .

وأجملت الوزارة اهم النتائج التي تمخض عنها المسح وكانت:

❖ بلغ متوسط حجم الاسرة في العراق (5.9) فرداً .

❖ بلغت نسبة اكتظاظ الوحدات السكنية حسب المعيار “وجود أكثر من ثلاث اشخاص في الغرفة الواحدة” بنسبة (29%) .

❖ بلغ متوسط إنفاق الفرد الشهري (248.6) الف دينار عراقي

❖ بلغ متوسط إنفاق الاسرة الشهري (1,467) مليون دينار عراقي .

❖ بلغ متوسط دخل الفرد الشهري (201.3) ألف دينار عراقي .

❖ بلغ متوسط الدخل الشهري للأسرة (1,188) مليون دينار عراقي .

❖ بلغ معدل البطالة للبالغين للفئة العمرية (15 سنة فأكثر) (13.5%) .

❖ بلغ معدل السكان النشطين إقتصادياً للفئة العمرية (15 سنة فأكثر) (38.1%) .

❖ بلغت نسبة عدد الاسر التي تمتلك البطاقة التموينية(96.4%) .

❖ اظهرت نتائج المسح إن (15.2%) من الافراد في العراق مصابين بأمراض مزمنة .

❖ بلغت نسبة الاسر الذين يمتلكون المساكن التي يعيشون فيها (77.6%) .

❖ بلغت نسبة الاسر التي ترتبط وحداتهم السكنية بشبكة الماء العمومية (86.48%) .

‎❖ بلغ نسبة الاسر التي ترتبط وحداتهم السكنية بشبكة الكهرباء العمومية (96.71%) .

❖ بلغت نسبة الاسر التي تمتلك حيازات زراعية (15.5%).

❖ بلغت الاسر التي تمتلك حيازة غير زراعية (8.2%) .

وعلى مستوى المحافظات:

– سجلت محافظة المثنى اعلى نسبة للفقر بنسبة (40%)وتليها محافظة بابل بنسبة (35.7%)

– اما الأقل فقراً فكانت محافظة أربيل بنسبة (7%) وتليها محافظة السليمانية بنسبة (8%)

– شهدت محافظات ذي قار والمثنى والديوانية نينوى انخفاضا كبيرا في معدلات الفقر بالمقارنة مع كانت عليه عام 2018

– حيث سجلت محافظة ذي قار نسبة (15%) بعد ان كانت (40%) عام 2018

– وسجلت المثنى (43%) بعد ان كانت (52%)

– وسجلت الديوانية نسبة (29%)، بعد ان كانت 48%

– فيما سجلت محافظة نينوى (13%) بعد ان كانت (38%)

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