الكويت “غير حرة” و”تحسن فوري” في سوريا وفق مؤشر عالمي للحريات

أفادت مؤسسة “فريدوم هاوس” في تقريرها السنوي الذي صدر، يوم الأربعاء، بتراجع الحريات على مستوى العالم، خلال العام الماضي، مع تشديد الأنظمة الاستبدادية قبضتها، إلا أنه كان هناك تحسن ملحوظ في جنوب آسيا.

ورفعت مجموعة البحوث التي تتخذ من واشنطن مقراً، بلدين إلى مرتبة ما تسمى بالدول “الحرة” هما السنغال حيث انتصرت المعارضة بعد إحباط محاولة الرئيس المنتهية ولايته تأجيل الانتخابات، وبوتان التي عززت التحول إلى الديموقراطية عبر انتخابات تنافسية.

وكانت مملكة بوتان الصغيرة الدولة الوحيدة في جنوب آسيا التي صنّفت على أنها دولة حرة. لكنّ بلداناً أخرى في المنطقة أظهرت تحسناً من ناحية الديمقراطية دون تغير في التصنيف مثل بنغلادش التي فرت زعيمتها الشيخة حسينة في مواجهة تمرّد طلابي وسريلانكا حيث انتُخب أنورا كومارا ديساناياكي، رئيساً حاملاً برنامجاً لمكافحة الفساد بعد كسر القبضة الخانقة للحزبين اللذين هيمنا على البلاد لفترة طويلة.

وسُجِّل أكبر تحسن في المؤشر الذي يتتبع البلدان والأقاليم، في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية، والتي نظمت انتخابات للمرة الأولى مذ ألغت الحكومة القومية الهندوسية في نيودلهي الوضع الخاص للمنطقة ذات الأغلبية المسلمة عام 2019.

لكن منظمة “فريدوم هاوس” قالت إن الهند ككل شهدت تدهوراً إضافياً في الحريات، متحدثة عن جهود رئيس الوزراء ناريندرا مودي لكسب النفوذ على التعيينات القضائية. وخفضت المجموعة تصنيف أكبر ديموقراطية في العالم من “حرة” إلى “حرة جزئياً” عام 2021.

وقالت يانا غوروخوفسكايا التي شاركت في صياغة التقرير إن هذا العام هو التاسع عشر على التوالي الذي تنخفض فيه الحرية على المستوى العالمي، لكن عام 2024 كان متقلباً بشكل خاص بسبب العدد الكبير من الانتخابات الي أجريت.

وأشارت إلى أن كلا من بنغلادش وسوريا التي أطيح رئيسها بشار الأسد في كانون الأول/ ديسمبر 2024، شهدتا تحسنات فورية في الحريات المدنية، لكن الطريق سيكون طويلاً لرؤية مكاسب في التمثيل السياسي.

وقالت إن الحقوق السياسية “تعتمد إلى حد كبير على المؤسسات. وهذه من السهل تدميرها لكنْ من الصعب جداً بناؤها”.

أربع دول أصبحت “غير حرة”

وكانت الأردن من بين الدول القليلة في الشرق الأوسط التي رفع تصنيفها من “غير حرة” إلى “حرة جزئياً”، إذ أشارت المنظمة إلى إصلاحات سمحت بإجراء انتخابات أكثر تنافسية في المملكة.

ومن ناحية أخرى، خفض تصنيف أربع دول من “حرة جزئياً” إلى “غير حرة” وهي الكويت والنيجر وتنزانيا وتايلاند.

وفي تايلاند التي تغيّر تصنيفها مراراً في هذا المؤشر، حلّت محكمة الحزب الذي فاز بأكبر عدد من الأصوات في الانتخابات وأقيل رئيس الوزراء من الحزب الثاني في البلاد بعد شكوى أخلاقية قدّمها أعضاء مجلس الشيوخ المدعومين من الجيش.

من جهته، حلّ أمير الكويت البرلمان عقب الانتخابات، في حين شنّت في تنزانيا حملة قمع للمتظاهرين في عهد الرئيسة سامية سولوهو حسن، وفق المنظمة.

أما النيجر فأصبحت تحت السيطرة الكاملة للجيش بعد انقلاب عام 2023 الذي أطاح الرئيس المنتخب محمد بازوم.

وشهدت تونس والسلفادور وهايتي انخفاضا في تصنيفاتها. والدولة الوحيدة التي نالت علامة 100 كاملة في مجال الحرية هي فنلندا، تليها نيوزيلندا والنروج والسويد بحصول كل منها على 99.

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