إقليم كوردستان يطالب بزيادة حصته في الميزانية الاتحادية بناءً على نتائج التعداد العام

طالب إقليم كوردستان رسمياً بزيادة حصته في الميزانية الفيدرالية لعام 2025 بناءً على نتائج التعداد العام للعراق.

ووفقاً للنتائج، تبين أن سكان الإقليم يشكلون حوالي 15% من إجمالي سكان العراق.

في حين أن حصة الإقليم في الميزانية الاتحادية للسنوات الثلاث الماضية كانت تقديرية بحوالي 12.67%.

وفي هذا السياق، وجه عضو مجلس النواب العراقي، سيبان شيرواني، كتاباً رسمياً إلى رئيس الوزراء الاتحادي، محمد شياع السوداني، مطالباً بأن تستند حصة إقليم كوردستان في جداول الميزانية المقبلة إلى نتائج التعداد العام، استناداً إلى الفقرة الثالثة من المادة 121 من الدستور العراقي.

وأُجري التعداد السكاني العام في العراق وإقليم كوردستان في الفترة من 20 إلى 22 تشرين الثاني 2024، بعد 37 عاماً.

وتشير نتائج التعداد، إلى أن عدد سكان العراق قد شهد ارتفاعا بمقدار 39 مليوناً و618 ألف نسمة مقارنة مع إحصاء عام 1957 الذي بلغ فيه عدد سكان العراق 6 ملايين و500 ألف نسمة.

وأعلنت وزارة التخطيط الاتحادية، في الـ 24 شباط 2025، أن عدد سكان العراق يبلغ 46 مليوناً و118 ألف نسمة، وفق النتائج الأساسية للتعداد السكاني الذي أجري نوفمبر تشرين الثاني 2024.

بينما بلغ سكان إقليم كوردستان 6 ملايين و370 ألف نسمة.

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