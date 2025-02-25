إدارة ترامب تدعم توسيع العلاقات بين الولايات المتحدة وإقليم كوردستان

أشار مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، إلى أن واشنطن ستواصل العمل مع حكومة إقليم كوردستان ودعم قوات البيشمركة.

قال صموئيل واربيرغ، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء 25 شباط 2025 لموقع “كوردستان 24” إن “الإدارة الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستواصل بالتأكيد العمل مع حكومة إقليم كوردستان وتحسين العلاقات الثنائية”.

وقال المسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن واشنطن ستواصل دعم قوات البيشمركة الكوردستانية كجزء من التحالف الدولي ضد داعش.

وكانت وكالة رويترز ذكرت أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعت العراق إلى استئناف صادرات نفط إقليم كوردستان.

وأشارت رويترز في تقرير لها إلى أن “إدارة ترامب ترى أن تصدير نفط إقليم كوردستان قد يسهم في خفض أسعار النفط”.

وأوضحت رويترز في التقرير أن “إدارة دونالد ترامب تمارس ضغوطاً على العراق لاستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان فوراً، محذرة من عقوبات صارمة مماثلة لتلك المفروضة على إيران”.

وأشارت رويترز إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى “عزل إيران عن الاقتصاد العالمي وخفض عائداتها النفطية إلى الصفر”، فيما “يريد ترامب من رئيس الوزراء العراقي قطع العلاقات الاقتصادية مع طهران”.

وفيما يتعلق بالضغوط الأمريكية على العراق لاستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، نقلت رويترز عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن “هذه الخطوة لا تقتصر أهميتها على تعزيز الأمن الإقليمي فحسب، بل تسهم أيضاً في خفض أسعار البنزين”.

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