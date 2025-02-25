هيئة إحصاء إقليم كوردستان: نتائج التعداد النهائية تحتاج 3 – 4 أشهر أخرى

قال مسؤول قسم السكان في هيئة إحصاء إقليم كوردستان گۆهدار مزوري إن النتائج النهائية للتعداد العام للسكان تحتاج إلى 3 إلى 4 أشهر أخرى، وإن النتائج التي أُعلنت يوم أمس هي نتائج أولية، كاشفاً عن إجراء مسح آخر بالإضافة إلى التعداد العام لتحديد نسبة الفقر في العراق وإقليم كوردستان.

وأوضح گۆهدار مزوري خلال استضافته في برنامج “رووداوي أمرو” (حدث اليوم) أن مؤشرات التعداد السكاني صدرت بنسب مئوية وليس بالأرقام، وإن تدقيق الأرقام والحصول على النتائج النهائية للتعداد يحتاج إلى بضعة أشهر أخرى.

وأضاف أن “النتائج الأولية للتعداد قريبة من نتائج المسوحات الإحصائية السابقة التي أجرتها كل من هيئة الإحصاء العراقية وهيئة إحصاء إقليم كوردستان”.

وبحسب مزوري، إذا لم تحدث أي تطورات، فسيتم الإعلان عن النتائج النهائية للتعداد العام لسكان العراق في الأشهر القليلة المقبلة، مردفاً أنه “ستتم مقارنة نتائج تعداد عام 2024 بنتائج تعداد عام 1957 في العراق للتأكد من دقة البيانات، كما تمر نتائج التعداد بعدة عمليات علمية خاصة، وبعد الانتهاء من جميع المراحل، يمكن عندها اعتماد النتائج النهائية للتعداد والإعلان عنها رسمياً”.

ورأى أن “هذه العمليات، إذا لم تحدث أي تطورات غير متوقعة أو مشاكل، تحتاج إلى ما لا يقل عن 3 إلى 4 أشهر أخرى، ويمكن الإعلان عن النتائج النهائية للتعداد بعد 4 أشهر أخرى”.

مسؤول قسم السكان في هيئة إحصاء إقليم كوردستان لفت الى أنه في حين أن 72.14% من سكان العراق وإقليم كوردستان يمتلكون منازلهم الخاصة، و19.41% مستأجرون خاصون، و2.12% مستأجرون حكوميون، و6.33% في منازل مجانية، وفقاً للمؤشرات الأولية للتعداد العام لعام 2024، فإن هذا لا يشكل أساساً لتحديد خط الفقر بدقة.

كما قال: “بالإضافة إلى هذه المؤشرات، سيتم إجراء مسح خاص في العراق وإقليم كوردستان لتحديد نسبة الفقر، ويستغرق المسح حوالي عام، ويتم فيه مراعاة العديد من المعايير العلمية والإحصائية للحصول على بيانات دقيقة حول نسبة الفقر في العراق وإقليم كوردستان”.

“الوضع ليس بهذا السوء”

بدوره، قال هاوري توفيق، الخبير في الإحصاء وبيانات السكان، إن وضع العراق وإقليم كوردستان وفقاً لمؤشرات التعداد ليس بالسوء الذي كان متوقعاً، مقارنة بوضع سكان البلدان الأخرى في المنطقة.

وأضاف: “وفقاً لنتائج التعداد، فإن وضع العراق وإقليم كوردستان ليس بهذا السوء الذي كان متوقعاً، والنتائج إيجابية وتعتبر مرضية إلى حد كبير، خاصة فيما يتعلق بنسبة الفقر ونسبة الأمية ونسبة امتلاك وحدات سكنية، وتظهر المؤشرات أن وضع سكان العراق وإقليم كوردستان أفضل بكثير من وضع سكان بعض البلدان الأخرى في المنطقة”.

وتابع: “حتى الآن، تم التعامل مع أهداف ونتائج التعداد بشكل مهني، وكان المسؤولون الكورد والتركمان في العراق يخشون في السابق من استخدام التعداد لأغراض سياسية أو تحريفه، لكن ما نراه حتى الآن هو أن العملية تمت بشكل مهني وتم إجراؤها لأغراض التخطيط وتحسين الخدمات في العراق وإقليم كوردستان”.

في 20 تشرين الأول 2024، تم إجراء التعداد العام للسكان في العراق وإقليم كوردستان.

وفي 25 تشرين الثاني 2024، تم نشر النتائج الأولية للتعداد، فيما تم يوم أمس الاثنين (24 شباط 2025)، الكشف عن المؤشرات النسبية للتعداد، والتي أظهرت أن عدد سكان العراق وإقليم كوردستان يبلغ 46,118,793 نسمة، منهم 6,503,000 نسمة في إقليم كوردستان، وبذلك تبلغ نسبة سكان إقليم كوردستان 14% من سكان العراق.

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