المرور العامة: اتفاق على توحيد المخالفات المرورية بين اقليم كوردستان وباقي محافظات العراق

غرامة وحجز وحبس لمن يقود مركبة بدون إجازة

أعلنت مديرية المرور العامة في العراق، اليوم الثلاثاء، عن حظر حركة سير الدراجات النارية في البلاد اعتبارا من الساعة الواحدة بعد منتصف الليل ولغاية الخامسة فجراً خلال شهر رمضان، مع استثناء سائقي دراجات خدمة التوصيل السريع “الدليفري” من هذا القرار.

وقال مدير مديرية المرور العامة اللواء الحقوقي طارق إسماعيل الربيعي، في مؤتمر صحفي مشترك مع المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري: “يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 أشهر، أو بغرامة مالية مقدارها 200 الف دينار كلُّ من قاد مركبة بدون اجازة سوق أو اجازة سوق مسحوبة وحجز المركبة لمدة لا تزيد عن 10 ايام حسب المادة 32 من قانون المرور”.

مؤكداً “وجود اتفاق بين أربيل وبغداد على توحيد المخالفات المرورية بين اقليم كوردستان وباقي محافظات العراق”.

وكان وفد من مديرية المرور العامة قد زار العاصمة أربيل في وقت سابق وعقد اجتماعا مع وزير داخلية اقليم كوردستان والكادر المتقدم من مديرية مرور الإقليم وتم بحث مسألة توحيد الغرامات .

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