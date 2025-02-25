تقارير: وفد امني عراقي بصدد زيارة دمشق

أفادت تقارير إعلامية ، اليوم الثلاثاء، إنّ وفداً أمنياً رفيعاً يستعد للتوجه إلى دمشق لبحث جملة من الملفات الأمنية المشتركة بين البلدين، على رأسها تأمين الحدود ومواجهة بقايا تنظيم داعش إضافة إلى ملف المعتقلين من عناصر التنظيم المودعين في سجن خاضع لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية (قسد)” شمالي سورية.

ونقلت هذه التقارير، التي تابعتها (باسنيوز) عن مسؤولين امنيين عراقيين ، ان “زيارة الوفد يأتي بعد يومين من تصريحات وصفت بالإيجابية من قبل رئيس جهاز المخابرات العراقي حميد الشطري بشأن احترام خيارات الشعب السوري في التغيير وتنصل بلاده من دعم نظام بشار الأسد خلال فترة الثورة السورية”.

وقال هؤلاء المسؤولون ، إنّ “الوفد سيبحث مع المسؤولين السوريين قضايا ذات اهتمام مشترك”، مشيرين الى أنّ “ملف تأمين الحدود ومواجهة بقايا تنظيم داعش، وتأمين قنوات اتصال أمنية مشتركة ومباشرة للتنسيق الأمني، إلى جانب معتقلي تنظيم داعش الموجودين في سجون قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، على رأس الملفات التي سيتم بحثها”.

كما أكدوا المسؤول الآخر، أنّ “زيارة الوفد ذات طبيعة أمنية وفي صالح البلدين ولا علاقة لها بأي صعيد سياسي آخر”، لافتاً إلى أنّ الزيارة “لم يتم تحديد موعد ثابت لها، لكنها في طور التنسيق وإكمال المتطلبات الفنية”.

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