فبراير 25, 2025

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

الرئيس بارزاني: المسيحيون جزء مهم من الوطن

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
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الرئيس بارزاني: المسيحيون جزء مهم من الوطن

خلال استقباله وفداً مشتركاً من غرفتَي التجارة الكلدانية – الأمريكية والآشورية – الأمريكية

استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الاثنين، 24 شباط / فبراير 2025، في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل، وفداً مشتركاً من الغرفتين التجاريتين الكلدانية – الأمريكية والآشورية – الأمريكية، برئاسة مارتن منّا، رئيس غرفة التجارة الكلدانية – الأمريكية.

وخلال اللقاء، عبّر الوفد الضيف عن تقديره لدور الرئيس بارزاني في حماية المكونات وتعميق التعايش في إقليم كوردستان، مقدماً شكره للرئيس بارزاني على تأكيده الدائم لضرورة بقاء المسيحيين في وطنهم وعدم الهجرة إلى الخارج، كما طلب الوفد دعم الرئيس بارزاني لحقوق ومطالب المسيحيين في سهل نينوى.

بدوره، أعرب الرئيس بارزاني عن امتنانه لزيارة الوفد الضيف إلى إقليم كوردستان، وأكد مجدداً على أن الأخوات والإخوة المسيحيين جزء مهم من هذا الوطن، معرباً عن دعمه لمطالب الأخوات والإخوة المسيحيين في محافظة نينوى وكل أنحاء العراق.

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