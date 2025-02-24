رواندزي: تصدير نفط الإقليم ليس له علاقة بقضية الرواتب

أكّد نائب رئيس لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي، نهرو رواندزي، عدم وجود مشكلة في استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان.

وقال في تصريحٍ لـ كوردستان 24، “بحسب الاتفاق بين الحكومتين التركية والعراقية، لا توجد أية مشكلة في تصدير نفط كوردستان، لكن قبل ذلك يجب على حكومتي الإقليم والاتحادية الاتفاق على عدة نقاط”.

وأشار رواندزي إلى أنه من المقرر استئناف تصدير النفط خلال الاسبوع الجاري “لكن قبل ذلك، لا بد من الاتفاق على التفاصيل”.

موضحاً أن تصدير نفط الإقليم “ليس له علاقة بقضية الرواتب، ووزارة المالية الاتحادية سترسل رواتب موظفي حكومة كوردستان في موعدها كل شهر”.

يأتي ذلك، بينما أعلن وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، عن وجود مباحثات ومراسلات مع الجانب التركي لاستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان.

موضحاً أن التصدير سيبدأ “بمجرد وصول موافقة الجانب التركي”.

وأعرب عبد الغني عن أمله في أن يتم استئناف التصدير خلال اليومين القادمين.

مؤكدًا أن “أنبوب تصدير النفط إلى ميناء جيهان النفطي جاهز، وهناك بعض الأمور الفنية التي تحتاج إلى إعادة تنظيم لاستئناف التصدير”.

وأشار الوزير العراقي إلى أن الكمية المتفق عليها للتصدير عبر إقليم كوردستان حسب قانون الموازنة، تتراوح بين 300 إلى 325 ألف برميل يومياً، يُستخدم جزء منها للاستهلاك المحلي، بينما يتم تصدير الباقي.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية