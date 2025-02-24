فبراير 25, 2025

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شذرات من التعداد… كردستان تضم مسنّين أكثر والطلاق نصف معدل محافظات العراق

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فى :أخبار عــامة
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شذرات من التعداد… كردستان تضم مسنّين أكثر والطلاق نصف معدل محافظات العراق

كشفت نتائج التعداد السكاني عن نتائج متقاربة في الكثير من التفاصيل بين سكان المحافظات العراقية وسكان إقليم كردستان، لكنها سجلت اختلافا مثيرا فيما يتعلق بطول العمر وكذلك حالات الطلاق.

بلغت نسبة الاعمار الأكثر من 65 عاما في محافظات العراق 3.66% من اجمالي السكان، لكن في كردستان بلغت نسبة هؤلاء المسنين 4.4%، ما يعني ان نسبة السكان المسنين المعمرين في كردستان اعلى بحوالي 22%، مقارنة بقلة نسبة السكان تحت سن الخامسة والسكان في سن العمل، ففي العراق تبلغ نسبة الأطفال دون الخامسة 11.1% بينما تبلغ في كردستان 9.9%، ما يعني ان نسبة الأطفال في محافظات العراق اكبر بـ12% من كردستان.

اما على صعيد حالات الزواج والطلاق، فتساوت نسبة العزاب والمتزوجين تقريبا بين العراق وكردستان، لكن نسبة الطلاق اختلفت بشكل كبير، فنسبة المطلقين في محافظات العراق بلغت 1.28%، بينما بلغت في كردستان 0.66%، ما يعني ان نسبةالمطلقين في العراق اعلى بحوالي 93% من كردستان.

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