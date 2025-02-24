بلديه الموصل: البدء باستلام طلبات تمليك الاراضي السكنيه للمتجاوزين اعتبارا من اليوم

أعلنت بلدية الموصل (مركز نينوى) عن بدء استلام طلبات تمليك الأراضي السكنية للمتجاوزين على أراضيها اعتبارآ من ، اليوم الاثنين ، وذلك تنفيذآ لقرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2025 الذي يقضي ببيع الأراضي السكنية داخل حدود البلدية للمواطنين المتجاوزين عليها.

وقال مدير بلدية الموصل عبد الستار الحبو لمراسلة (باسنيوز): إن” هذا القرار يهدف إلى تقنين أوضاع العشوائيات والتجاوزات السكنية داخل المدينة، مما يسهم في تنظيم الأوضاع بشكل قانوني ويحد من التوسع غير المنظم في مناطق المدينة”.

وأضاف الحبو ، أن “الأراضي السكنية المفرزة أصوليا والعائدة للبلدية هي المشمولة بهذا القرار، في حين أن التجاوزات على المناطق الخضراء، المدارس، المباني العامة والخدمات لن تشملها أحكام القرار”.

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