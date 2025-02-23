نيجيرفان بارزاني يستقبل السفير البريطاني لدى العراق بمناسبة انتهاء مهامه

استقبل رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، سفير بريطانيا لدى العراق ستيفن هيتشن، وذلك بمناسبة انتهاء مهامه.



وورد في بيان رئاسة إقليم كوردستان، اليوم الأحد (23 شباط 2025)، أن نيجيرفان بارزاني “أعرب عن تقديره لجهود السفير البريطاني في تعزيز علاقات بريطانيا مع العراق وإقليم كوردستان”، مثنياً على “دوره في توطيد التعاون المشترك في المجالات كافة، آملاً له الموفقية في مهامه الجديدة”.

من جهته، شكر السفير البريطاني وقدّر “تعاون حكومة وشعب إقليم كوردستان”، مؤكداً “استمرار دعم بلاده للعراق وإقليم كوردستان في جميع المجالات”.

وجرت مناقشة “علاقات بريطانيا مع العراق وإقليم كوردستان، ومجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك”، في جانب آخر من اللقاء الذي حضره القنصل العام البريطاني في إقليم كوردستان.

وفي 18 أيار 2023، تسلّم وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين، نسخة من أوراق اعتماد السفير البريطانيّ لدى العراق ستيفن هيتشن.

يشار إلى أنه في 15 آب 2024، صرح هيتشن، خلال مشاركته في برنامج “بيستون توك” الحواري الذي يبث على شاشة رووداو، أن “المليشيات الخارجة عن نطاق الدولة قد تورط العراق في مشاكل دولية أو حتى قد تجرها إلى حرب”.

وكانت تصريحات السفير البريطاني المتواجد في بغداد، دفعت وزارة الخارجية العراقية، إلى استدعاء القائمة بأعمال سفارة بريطانيا روث كوفيرال، وتسليمها مذكرة احتجاج.

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