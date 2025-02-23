مسرور بارزاني يستقبل وفداً من وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا)

جرت مناقشة مقترح رئيس الحكومة للاستفادة من النموذج التعليمي الياباني في إعداد جيل منضبط ومسؤول

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 23 شباط / فبراير 2025، وفداً من وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا)، برئاسة مدير مكتبها في العراق هيروشي سوزوكي.

وبحث الاجتماع سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين، ولا سيّما في مجالي التربية والتعليم، حيث جرت مناقشة مقترح رئيس الحكومة الذي يهدف إلى الاستفادة من التجربة اليابانية في تطوير النظام التربوي والتعليمي في إقليم كوردستان، بما يسهم في تنشئة جيل منضبط ومسؤول ومبدع ومنتج، تترسخ فيه قيم الاحترام تجاه المجتمع والآباء والأمهات والمعلمين والبيئة.

من جانبه، لفت وفد جايكا إلى أن نموذج النظام التربوي الياباني يُطبق حالياً في عدة مدارس في جمهورية مصر، إذ استعرض البروفيسور سوغيتا، المشرف على المشروع هناك، أبرز ملامح هذه التجربة وأثرها على العملية التعليمية في مصر.

وفي ختام الاجتماع، أعرب وفد جايكا عن ترحيبه بمقترح رئيس الحكومة، مؤكداً في الوقت ذاته استعداده للتعاون وتقديم الدعم اللازم بهذا الصدد.

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