بدء الرحلات الجوية بين اليونان وإقليم كوردستان

انطلقت أول رحلة جوية بين اليونان وإقليم كوردستان، اليوم الأحد، 23 فبراير / شباط 2025، حيث وصلت طائرة من مطار أثينا إلى مطار أربيل الدولي، وتبعها انطلاق طائرة أخرى من أربيل متجهة إلى أثينا وعلى متنها 98 راكباً.

وفي هذا الصدد، أعلن أحمد هوشیار، المدير العام لمطار أربيل الدولي، أنه سيتم تسيير رحلتين جويتين أسبوعياً بين المطارين.

ومن المتعارف عليه في جميع مطارات العالم أنه عند وصول أول رحلة جوية من دولة ما إلى مطار معين، يتم رش الماء على الطائرة كنوع من الترحيب. لذلك، تم استقبال الطائرة القادمة من أثينا في مطار أربيل برش الماء احتفالاً بهذه المناسبة.

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