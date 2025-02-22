فبراير 23, 2025

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

مسرور بارزاني يستقبل القنصل العام الجديد لمملكة هولندا لدى إقليم كوردستان

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فى :أخبار عــامة
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مسرور بارزاني يستقبل القنصل العام الجديد لمملكة هولندا لدى إقليم كوردستان

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت 22 شباط / فبراير 2025، القنصل العام الجديد لمملكة هولندا لدى الإقليم أدريان آيسلستاين.

وفي مستهل اللقاء، قدّم رئيس الحكومة تهانيه للقنصل العام الجديد بمناسبة توليه منصبه، متمنياً له النجاح والتوفيق في أداء مهامه، مؤكدا تقديم كل الدعم الحكومي لإنجاح مساعيه في تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان ومملكة هولندا.

من جهته، عبر القنصل العام الهولندي عن تقديره للتعاون والتنسيق مع حكومة إقليم كوردستان، مبدياً حرص بلاده على توطيد العلاقات الثنائية، ولا سيّما في مجالات الاقتصاد والتبادل التجاري والزراعة.


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