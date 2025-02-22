فبراير 23, 2025

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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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البيان المشترك الصادر عن الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستانيين

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فى :أخبار عــامة
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البيان المشترك الصادر عن الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستانيين

عقد الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني اجتماعاً اليوم السبت، 22 شباط/فبراير 2025، في مدينة السليمانية، وأعقب الاجتماع صدور بيان مشترك عن الجانبين.

وفيما يلي نص البيان:

عقد وفدا التفاوض للحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني اجتماعاً إيجابياً، اليوم السبت، 22 شباط/فبراير 2025، في مدينة السليمانية.

وخصص الاجتماع لعرض ومناقشة تقرير اللجنة المشتركة بين الطرفين، الذي تضمن الرؤية السياسية والإدارية، بالإضافة إلى الخطوات المتعلقة بتشكيل الكابينة العاشرة لحكومة إقليم كوردستان والمؤسسات الأخرى.

وفيما يخص محتوى التقرير، قدّم وفدا التفاوض من الجانبين ملاحظاتهما، وناقشا الآلية المناسبة لتنظيم الاتفاق على جميع القضايا.

واتفق وفدا التفاوض على مواصلة اجتماعاتهما لتعزيز التفاهم وصياغة برنامج مشترك يخدم مصالح مواطني إقليم كوردستان.

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