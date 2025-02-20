نيجيرفان بارزاني يتلقى رسالة خطيّة من ترمب

تلقى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، رسالة شكر خطيّة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وأعلنت رئاسة إقليم كوردستان، أن نيجيرفان بارزاني، تلقى اليوم الخميس (20 شباط 2025)، رسالة خطية من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أعرب فيها “عن شكره لرسالة نيجيرفان بارزاني”.

رسالة ترمب جاءت رداً على رسالة سابقة وجهها له رئيس إقليم كوردستان، وقد أكد الرئيس الأميركي “على العمل والتعاون المشترك وتعزيز القيم المشتركة مع إقليم كوردستان”.

وفي ختام الرسالة، أعرب الرئيس الأميركي عن أمله بالنجاح لرئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني.

يشار إلى أنه في 20 كانون الثاني الماضي، أعرب رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، عن تهنئته الى دونالد ترمب، لانتخابه رئيساً للولايات المتحدة الأميركية.

وكتب رئيس اقليم كوردستان تدوينة بمنصة إكس، آنذاك “بالنيابة عن إقليم كوردستان العراق، أهنئ الرئيس دونالد ترمب على تنصيبه الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة”.

وأضاف نيجيرفان بارزاني: “إننا نقدر بشدة شراكتنا القوية مع الولايات المتحدة ونتطلع إلى العمل بشكل وثيق لتعزيز السلام والاستقرار والقيم المشتركة”.

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