مسرور بارزاني لطلبة وشباب كوردستان: طوّروا قدراتكم.. امام إقليم كوردستان مستقبل زاهر

عليكم ان تكونوا على مستوى التغييرات والتقدم السريع في عصرنا الراهن

اكد نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسرور بارزاني، خلال اجتماعه بعدد من كوادر اتحادي طلبة وشباب الديمقراطي الكوردستاني ، اليوم الخميس ، على ضرورة ان يؤمن الطلبة والشباب في كوردستان بقدراتهم وتطويرها اكثر وان يكونوا على مستوى التغييرات والتقدم السريع في عصرنا الراهن.

مسرور بارزاني قدّم تهانيه للمنظمتين الشبابيتين بمناسبة الذكرى الـ72 لتأسيسهما، وتمنى لهما المزيد من النجاح والتقدم ، مقدماً توجيهاته وتوصياته لهم بخصوص مؤتمرهم القادم ، الذي سيكون مؤتمر توحيد المنظمتين ومن المقرر عقده خلال العام الجاري.

نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني أشار خلال حديثه الى التاريخ الزاهر والملىء بالفخر للمنظمتين في المراحل المختلفة ، قائلاً إنه فخور بأنه كان عضواً في هاتين المنظمتين وعلى اطلاع عن قرب على نضالهما وتضحياتهما التي تبعث على الفخر.

وفي ختام كلمته، أكد مسرور بارزاني على التزام الديمقراطي الكوردستاني بقيادة الرئيس بارزاني ، وبالدفاع وحماية الكيان الدستوري لإقليم كوردستان والحقوق القومية والوطنية لشعب كوردستان ، موضحاً ان الديمقراطي الكوردستاني هو مدرسة الكوردايتي والوطنية ، وهو حزب الشباب وجميع مكونات كوردستان ، وان هناك مستقبلاً زاهراً امام إقليم كوردستان وبدعم واسناد من شباب كوردستان ، يخطو نحو مرحلة اكثر تقدماً وتطوراً.

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