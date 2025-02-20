المستشار العسكري لرئيس إقليم كوردستان: بنهاية 2026 سيمتلك الاقليم 11 فرقة وقوات بيشمركة موحدة

قال المستشار العسكري لرئيس إقليم كوردستان بابكر زيباري ، اليوم الخميس ، انه بحلول نهاية العام 2026 سيمتلك الاقليم 11 فرقة قتالية جاهزة وقوات بيشمركة موحدة ، مشيراً الى انه تم حتى الآن الانتهاء من دمج 4 فرق ، فيما العمل جاري على دمج 3 فرق أخرى.

رئيس اركان الجيش العراقي الأسبق والمستشار العسكري لرئيس إقليم كوردستان، بابكر زيباري، قال لـ(باسنيوز)، إن “عملية توحيد قوات بيشمركة كوردستان تجري على قدم وساق وبنجاح وشهدت العملية تقدماً كبيراً”.

مضيفاً ” في المرحلة الحالية نحن بصدد تشكيل وتنظيم الفرق ، وهي خطوة مهمة نحو تأسيس جيش وطني موحد لإقليم كوردستان وهذا الامر بمثابة حلم بالنسبة لشعبنا وهو ماسيتحقق”.

وتابع ، بالقول ان “هدفنا الرئيسي هو توحيد جميع قوات البيشمركة تحت مظلة وزارة شؤون البيشمركة والعمل تحت راية كوردستان فقط وتحت إمرة حكومة ورئاسة إقليم كوردستان، لأن هذا الامر في غاية الأهمية لحماية وحدة وسيادة إقليم كوردستان.”

مردفاً ” لذلك فإن هناك إصرار على مواصلة هذه العملية وندعو الجميع إلى دعم هذه الخطوة الوطنية، لأنه من خلال الوحدة فقط يمكننا بناء إقليم كوردستان أقوى وأكثر استقرارا”.

واوضح زيباري إنه “سيتم إعادة تنظيم وتسليح قوات البيشمركة بأكملها وسيتم تشكيل جيش على مستوى كبير من التنظيم والجاهزية، وحتى الآن تم إكمال تشكيل 4 فرق وقد باشرت عملها، فيما هناك 3 فرق أخرى جاهزة وهي في المرحلة النهائية من تشكيلها وتستعد لتلقي التدريب ، وبحلول نهاية العام 2026 سيمتلك الاقليم 11 فرقة وقوات جاهزة ومكتملة من كل النواحي ، وقوات بيشمركة موحدة”.

وأكد المستشار العسكري لرئيس إقليم كوردستان بابكر زيباري ، على جدية حكومة إقليم كوردستان في بناء وتوحيد قوات البيشمركة، مشيداً في الوقت نفسه بدعم وجهود مستشاري قوات التحالف الدولي في هذه العملية.

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