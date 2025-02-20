داخلية إقليم كوردستان تنفي تغيير آلية منح التأشيرات لحملة الجوازات الأوروبية والخليجية

نفت وزارة الداخلية في إقليم كوردستان صحة الشائعات المتداولة بشأن حدوث أي تغيير في آلية منح التأشيرات لحاملي جوازات سفر دول أوروبا والخليج لدخول إقليم كوردستان.

وقال مسؤول رفيع في وزارة الداخلية لشبكة رووداو الإعلامية اليوم الخميس، (20 شباط 2025): “لا نعرف مصدر هذه الشائعة، ولا توجد أي تغييرات في نظام التأشيرات”.

انتشرت أنباء تفيد بأن حاملي جوازات سفر الدول الأوروبية والخليجية لن يتمكنوا من زيارة إقليم كوردستان بدون تأشيرة عراقية في الفترة المقبلة.

لكن المسؤول أكد لرووداو أن “حاملي جوازات السفر الأوروبية والخليجية “سيظل بإمكانهم الحصول على التأشيرة عند الوصول في المطار، كما كان الحال سابقاً”.

بدوره، أكد مدير مطار أربيل الدولي، أحمد هوشيار،أن ما جرى تداوله حول فرض تأشيرة عراقية مسبقة “عارٍ عن الصحة تماماً”.

في هذا السياق، قال لشبكة رووداو الإعلامية: “لا صحة لما يُشاع عن إلزام حاملي الجوازات الأوروبية والخليجية بالحصول على تأشيرة عراقية لدخول إقليم كوردستان”.

يضم إقليم كوردستان مطارين دوليين، هما مطارا أربيل والسليمانية، حيث يتمكن القادمون من أوروبا ودول الخليج من الدخول دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة، وتختم وثائقهم عند المعابر الحدودية أو المطارات.

في السياق ذاته، قال مسؤول مطلع في مطار السليمانية الدولي لشبكة رووداو الإعلامية، إنهم أيضاً لا يعلمون بأي تغيير، لكنهم سمعوا كخبر متداول.

المسؤول في وزارة الداخلية أشار إلى أن الزوار الذين لا يحصلون على التأشيرة عند الوصول يمكنهم التقديم للحصول عليها إلكترونيا عبر هذا الرابط: visit.gov.krd

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