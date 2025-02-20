العراق يسجل أكثر من 6400 حالة طلاق خلال الشهر الماضي (جداول)

نشر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس 20 شباط/ فبراير 2025، إحصائية لحالات الطلاق والزواج خلال شهر تشرين الثاني الماضي في العراق.

وبحسب الإحصائية، فقد بلغ عدد الزيجات الجديدة في شهر كانون الثاني الماضي 29119 حالة زواج، فيما بلغ عدد حالات الطلاق 6448 حالة، وهو ما يعني حصول 214 حالة طلاق يومياً في المحاكم العراقية، وبالتالي أكثر من 8 حالات في الساعة الواحدة، حيث تصدرت العاصمة بغداد القائمة بحالات الزواج والطلاق.

وسجّلت المحاكم العراقيَّة في العام الماضي (2024) أكثر من (72) ألف حالة طلاقٍ، ما يعادل أكثر من (8) حالات طلاقٍ كلَّ ساعةٍ، وهو ما يعكس ظاهرة اجتماعيّةً مقلقةً تُؤثر بشكلٍ كبيرٍ في استقرار الأسر والمجتمع.

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