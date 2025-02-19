الرئيس بارزاني يشدد على حاجة العراق للالتزام بالدستور والعمل بمبادئ الشراكة والتوازن والتوافق

خلال استقباله نائب السفير الأمريكي لدى العراق

استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء، في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل، نائب سفير الولايات المتحدة لدى العراق دانيال روبنستين.

وشهد اللقاء، بحث الأوضاع السياسية والأمنية في العراق وسوريا، وآخر التطورات والتغيرات في المنطقة، كما جرى تسليط الضوء على نتائج زيارة وفد إمرالي إلى إقليم كوردستان، واللقاء الذي جمع الرئيس بارزاني بـ مظلوم عبدي.

وكانت العلاقات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية محوراً آخر للقاء، حيث أشار الرئيس بارزاني إلى التصرفات المسيئة وغير اللائقة والاعتداءات التي طالت الفلاحين الكورد في محافظة كركوك، مؤكداً على أن هذه الممارسات تعكس العقلية الشوفينية، وتعيد إلى الأذهان مشاهد الإبادة الجماعية بحق شعبنا.

كما شدد الرئيس بارزاني على حاجة العراق للالتزام بالدستور والعمل بمبادئ الشراكة والتوازن والتوافق.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية