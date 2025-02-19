التحالف المسيحي يدعو إلى تشريع قانون أحوال شخصية خاص بأبناء الديانات

عقد التحالف المسيحي، اجتماعه الدوري في مقره العام بقضاء عنكاوا في العاصمة أربيل.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس التحالف، جنان جبار، أهمية متابعة المذكرة الرسمية التي قدمها التحالف إلى مجلس النواب العراقي، والتي تضمنت مطالب تتعلق بسحب الميليشيات المسلحة من سهل نينوى، وإناطة الملف الأمني بأبناء المكون المسيحي، إضافة إلى حصر التصويت لمقاعد الكوتا المسيحية بالمسيحيين فقط.

كما شدد التحالف على ضرورة تطبيق المادتين 140 و125 من الدستور العراقي، وتعديل بعض القوانين التي تمس حقوق المسيحيين، بما في ذلك قانون الأحوال الشخصية وقانون واردات البلديات.

من جانبه، شدد السكرتير العام للتحالف ووزير النقل والاتصالات، آنو جوهر عبدوكا، على أهمية توحيد جهود القوى والأحزاب والمؤسسات المسيحية لدعم هذه المطالب.

مشيرًا في الوقت ذاته، إلى الدعم الذي تلقاه التحالف من الجاليات المسيحية في أميركا وأوروبا وأستراليا.

كما استعرض نتائج زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة الأميركية ومشاركته في مؤتمرات ولقاءات رسمية لتعزيز التواصل بين الجاليات المسيحية في الخارج وأبناء المكون في العراق.

وفي سياق آخر، رحب المجتمعون بالتطورات الإيجابية في مباحثات تشكيل الحكومة الجديدة في إقليم كوردستان بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني.

مؤكدين دعمهم للإسراع في تشكيل الكابينة العاشرة، مع ضرورة ضمان تمثيل المسيحيين على مختلف المستويات الوزارية والإدارية، تكريسًا لمبدأ الشراكة والتوازن بين مكونات الإقليم.

وفي ختام الاجتماع، شدد التحالف المسيحي على أهمية مواصلة التنسيق مع الأحزاب والقوى السياسية لتحقيق الأهداف التي تعزز وجود المسيحيين في العراق، وترسخ مبادئ المواطنة والعيش المشترك والديمقراطية.

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