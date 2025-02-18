تركيا تعلن دعمها لاستئناف تصدير نفط كوردستان

استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ، اليوم الثلاثاء، نائبة وزير الخارجية التركية بريس أكينجي ووفداً مرافقاً لها ضم السفير التركي في العراق وعدداً من المسؤولين في قطاع الطاقة.

وبحث الجانبان في اجتماعهما علاقات تركيا مع العراق وإقليم كوردستان، وتم التركيز بصورة خاصة على التعاون المشترك في قطاع الطاقة وإدارة المياه، وتبادلا الآراء بشأن جهود وخطوات استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان.

ووصف الجانبان تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية بالإيجابي، والذي يمهد لاستثناف تصدير نفط إقليم كوردستان.

وفي السياق، ناقشا إجراءات التحضير لاستئناف تصدير النفط والاستفادة من انعكاساته الإيجابية على العراق وإقليم كوردستان.

وأكد نيجيرفان بارزاني أن استئناف تصدير نفط كوردستان يصب في مصلحة كل العراق ويعود بالمنفعة على الموازنة العامة للبلد.

كما أكد استعداد إقليم كوردستان لتطوير التعاون المشترك مع تركيا في قطاع الطاقة.

من جهتها، أبدت أكينجي سعادتها بالتفاهم بين أربيل وبغداد بخصوص عملية استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، وأكدت كامل الدعم التركي للعملية.

أما بخصوص ملف المياه، فقد أعربت عن رغبة بلادها في التعاون المشترك مع العراق في مجال إدارة المياه ومواجهة تداعيات التغير المناخي.

وفي محور آخر من الاجتماع الذي حضره أيضاً القنصل العام التركي في إقليم كوردستان، جرت مناقشة مجموعة مسائل أخرى تحظى بالاهتمام المشترك للجانبين.

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