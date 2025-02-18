بيان من الاعلام الأمني حول منع المزارعين الكورد من ممارسة أعمالهم في كركوك والسوداني يوجّه بتشكيل لجنة تحقيقية عالية

أصدر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، توجيهات بشأن حادثة منع ممارسة المزارعين الكورد أعمالهم في أطراف كركوك.

بيان لخلية الإعلام الأمني، قال أن “القائد العام للقوات المسلحة وجه قيادة العمليات المشتركة بتشكيل لجنة تحقيقية عالية ممثلة من كل الأطراف للتحقيق في ملابسات الحادث الذي حصل في أطراف كركوك على إثر منع مزارعين من ممارسة أعمالهم”.

وأضاف أن “القائد العام أوعز بإرسال وكيل وزير العدل الى محافظة كركوك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن أراضي الاهتمام المشتركة بين المناطق الاتحادية وإقليم كوردستان”.

وتابع البيان: “نهيب بقطعاتنا الأمنية من الجيش والداخلية والبيشمركة والحشد والوكالات الأمنية والاستخبارية الالتزام بالقوانين والتوجيهات، وضبط النفس العالي والتصرف بحكمة ووطنية وتفويت الفرصة على المتربصين والمتصيدين بالماء العكر”.

مردفاً ” كما نهيب بجميع الاطراف والقوى السياسية التحلي بالحكمة والهدوء وتغليب المصالح الوطنية العليا والاحتكام للقانون والدستور والعمل على اسناد القوات الامنية في الحفاظ على كل المكتسبات الامنية والأهداف الوطنية المشتركة”.

هذا وكان الزعيم الكوردي مسعود بارزاني قال ، مساء الاثنين، أن مشاهد إيذاء الفلاحين الكورد في كركوك تعيد إلى الأذهان صور الأنفال والقصف الكيميائي والإبادة الجماعية، مؤكداً الوقوف معهم بكل قوة للدفاع عن حقوقهم.

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