“قسد” و”مسد” يتفقان على ضرورة انسحاب المقاتلين الأجانب ودمج المؤسسات العسكرية والأمنية في الجيش السوري

بحسب قائد لواء الشمال التابع لـ (قسد) أبو عمر الأدلبي الذي نشر ملخص الاجتماع

نشر قائد لواء الشمال التابع لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، أبو عمر الأدلبي ، اليوم الثلاثاء ، ملخص اجتماع بين مجلس سوريا الديمقراطية (مسد) الجناح السياسي لقوات سوريا الديمقراطية ، مع (قسد) الجناح العسكري للمجلس ، والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا التي تشرف عليها حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، الذي عُقد امس الاثنين ، ويتضمن ضرورة انسحاب جميع المقاتلين غير السوريين من صفوف (قسد) ومنطقة شمال وشرق سوريا.

وقال الأدلبي ” عُقد اجتماع ، يوم أمس ، بين الأطراف المعنية ، حيث تم التوصل إلى مجموعة من النقاط الهامة لتعزيز التعاون والاستقرار في سوريا”.

وأشار الأدلبي إلى أبرز النقاط المتفق عليها ، وهي : “

دمج المؤسسات العسكرية والأمنية:

تم الاتفاق على دمج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والمؤسسات الأمنية التابعة للإدارة الذاتية ضمن هيكلية الجيش السوري، بهدف توحيد الجهود وتعزيز القوة الوطنية.

إعادة تفعيل المؤسسات المدنية:

اتفق المشاركون على إعادة تفعيل المؤسسات المدنية والخدمية التابعة للدولة في شمال وشرق سوريا، لضمان تقديم الخدمات الأساسية وتحسين مستوى المعيشة للسكان.

انسحاب المقاتلين الأجانب:

تم التأكيد على ضرورة انسحاب جميع المقاتلين غير السوريين من صفوف قوات سوريا الديمقراطية ومنطقة شمال وشرق سوريا، كخطوة لتعزيز السيادة الوطنية والاستقرار.

تعزيز التنسيق مع الحكومة السورية:

تم الاتفاق على تكثيف الاجتماعات والتنسيق مع الحكومة السورية في دمشق لتعزيز التعاون حول القضايا الوطنية.

التأكيد على وحدة سوريا:

تم التأكيد على أهمية وحدة الأراضي السورية، وأن انضمام القوات المحلية إلى الجيش السوري سيعزز قدرته على حماية الوطن.

عودة النازحين:

تم الاتفاق على تسهيل عودة النازحين والمهجرين إلى مدنهم وقراهم، مع ضمان توفير الظروف الملائمة لحياتهم.

تهنئة ودعوة الرئيس أحمد الشرع:

تم تقديم التهنئة للرئيس أحمد الشرع بمناسبة توليه منصب الرئاسة، مع توجيه دعوة رسمية له لزيارة شمال وشرق سوريا لتعزيز العلاقات.

آليات تنفيذ البنود المتفق عليها:

تم تشكيل لجان مشتركة من كافة الأطراف لوضع خطط وآليات تنفيذية لضمان تطبيق البنود بشكل فعال”.

وبحسب الادلبي ” تأتي هذه الاتفاقات في إطار الجهود الرامية لتعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق الاستقرار والسلام في البلاد”.

وكان القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي قد هنأ، يوم الاثنين، رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، بمناسبة توليه منصبه، مؤكدًا أهمية التعاون خلال هذه الفترة الحساسة لدعم الاستقرار والوحدة الوطنية.

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