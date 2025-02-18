خبير: العراق خسر 4% من احتياطياته الأجنبية في شهر واحد

كشف الخبير الاقتصادي منار العبيدي، الثلاثاء 18 شباط 2025، عن تراجع في احتياطيات العراق الأجنبية من العملة، مشيراً إلى خسارة ما نسبته 4% في شهر واحد.

وقال العبيدي في منشور تابعته “الجبال”، إنه “شهد العراق خلال عام 2024 تراجعاً ملحوظاً في احتياطياته الرسمية الأجنبية، حيث انخفضت إلى 130 تريليون دينار عراقي بحلول نهاية العام، مسجلة خسارة بلغت 6 تريليونات دينار عراقي خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) وحده، وهو ما يمثل 4% من إجمالي الاحتياطات”.

وأضاف: “وعلى مدار العام، خسر العراق ما مجموعه 15 تريليون دينار عراقي، أي ما يعادل 10% من احتياطياته الرسمية، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين، حيث كانت الاحتياطيات عند هذا المستوى في نهاية عام 2022، قبل أن ترتفع إلى 147 تريليون دينار عراقي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، ومن ثم تعاود الانخفاض مجدداً مع نهاية 2024”.

وبحسب العبيدي، “يعود هذا التراجع إلى عدة عوامل رئيسية، في مقدمتها ارتفاع النفقات الحكومية، حيث لم تتمكن الإيرادات من تحقيق مستويات كافية لتغطية المصاريف المتزايدة، مما استدعى اللجوء إلى الاحتياطيات لسد العجز المالي وتمويل النفقات التشغيلية والاستثمارية التي لا تزال في تصاعد مستمر”.

وأضاف: “إلى جانب ذلك، هناك عوامل أخرى ساهمت في هذا الانخفاض، مما يفرض تحديات اقتصادية تستوجب مراجعة السياسات المالية لضمان استقرار الاحتياطات النقدية في المستقبل”.

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