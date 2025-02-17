فبراير 18, 2025

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

الرئيس بارزاني يستقبل وفداً من وزارة الخارجية الإيرانية

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
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الرئيس بارزاني يستقبل وفداً من وزارة الخارجية الإيرانية

استقبل الرئيس مسعود بارزاني يوم الاثنين، في صلاح الدين، مجيد تخت روانجي، نائب وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية للشؤون السياسية، والوفد المرافق له.

خلال اللقاء، تمت مناقشة العلاقات بين إقليم كوردستان والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتم التأكيد على تعزيز واستمرار هذه العلاقات على أساس مشترك في جميع المجالات.

كما شكلت الأوضاع السياسية في العراق والتغيرات والتحديات في المنطقة بشكل عام محوراً آخر لهذا اللقاء.

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