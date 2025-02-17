نيجيرفان بارزاني حول عملية السلام بتركيا: فرصة مهمة وتاريخية ينبغي عدم تفويتها

اعتبر رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، أن عملية السلام في تركيا “فرصة مهمة وتاريخية” ينبغي “عدم تفويتها”، معرباً عن أمله في أن يتبنى حزب العمال الكوردستاني (PKK) “رؤية استراتيجية” تجاه العملية.

جاء ذلك اليوم الاثنين (17 شباط 2025)، خلال لقاء مع وفد حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM) بارتي، المعروف بوفد “إمرالي”، بعد زيارته لزعيم حزب العمال الكوردستاني، عبد الله أوجلان، في سجنه بجزيرة إمرالي، حيث يزور الوفد إقليم كوردستان لتبادل الآراء والتباحث بشأن مساعي عملية السلام في تركيا.

خلال الاجتماع، جدد الرئيس نيجيرفان بارزاني “تقديم كامل المساعدة والدعم لإنجاح عملية السلام في تركيا”، واصفاً العملية بأنها “فرصة مهمة وتاريخية ينبغي أن يعمل الجميع على إنجاحها وتعزيز الأخوة بين الكورد والترك”، لأن “السلام ضروري للجميع في تركيا وفي المنطقة”، بحسب بيان لرئاسة إقليم كوردستان.

وأشار رئيس إقليم كوردستان إلى أنه عمل “منذ البداية على تدشين عملية السلام وحل المشاكل بالطرق السلمية، لأن التجارب أثبتت أن الحرب والسلاح لن يحلا أية مشكلة”.

وأعرب عن أمله في أن يتبنى PKK “رؤية استراتيجية” تجاه العملية، مشيراً إلى أن “هذه فرصة ينبغي عدم تفويتها”.

من جانبه، نقل وفد إمرالي تحيات عبد الله أوجلان وتقديره الخاص إلى نيجيرفان بارزاني، مسلطاً الضوء على خطوات العملية.

وأعرب الوفد أيضاً عن الثناء والتقدير لجهود نيجيرفان بارزاني في عملية السلام السابقة والحالية، وطلب منه “الاستمرار في دعم إنجاح العملية”.

“نيجيرفان بارزاني يقدم دعماً كبيراً لتقدم عملية الحل والسلام”

جاء لقاء الوفد مع رئيس إقليم كوردستان بعد يوم من لقائه مع الرئيس مسعود بارزاني، حيث عبّر عن آرائه وتوجهاته حول الأوضاع السياسية وعملية السلام في تركيا، واستعرض تفاصيل ونتائج لقاءاته مع عبد الله أوجلان، كما نقل مضمون رسالة عبد الله أوجلان إلى الرئيس بارزاني، وفق بيان لمقر البارزاني.

وسيلتقي الوفد في السليمانية مع رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، بافل طالباني، ونائب رئيس وزراء إقليم كوردستان، قوباد طالباني.

في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع، أعلن الوفد أنهم نقلوا رسالة زعيم حزب العمال الكوردستاني، عبد الله أوجلان، إلى رئيس إقليم كوردستان، معربين عن امتنانهم الكبير لموقفه تجاه عملية السلام والحل.

الرئيس المشترك للحزب، كسكين بايندر، قال في المؤتمر: “وفدنا عقد اليوم اجتماعاً ودياً ومثمراً مع نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان. نقلنا تحيات وتقدير أوجلان إلى رئيس الإقليم، وأوصلنا رسالته المتعلقة بعملية السلام والحل إلى نيجيرفان بارزاني”.

وأضاف: “اطلعنا عن كثب على موقف رئيس إقليم كوردستان تجاه تقدم عملية الحل، وكذلك رؤيته لتطور القضية الكوردية”، مؤكداً أن نيجيرفان بارزاني “يمتلك موقفاً وطنياً واضحاً”.

وأكد بايندر أن رئيس إقليم كوردستان “يقدم دعماً كبيراً لتقدم عملية الحل والسلام”، مردفاً: “يمكننا القول إن جميع القادة والأحزاب الكوردية لديهم موقف وإيمان بضرورة تقدم هذه العملية”.

وأعرب عن الامتنان البالغ والشكر لـ “الدعم الذي يقدمه نيجيرفان بارزاني”، موجهاً التحية لمواطني إقليم كوردستان.

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