عضو الكونغرس ويلسون: المالكي على حق.. الاضطرابات ستحدث في العراق

أكد عضو الكونغرس الأميركي جو ويلسون، يوم الإثنين 17 شباط/فبراير 2025، على حديث رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، حول تكرار “الاضطرابات في سوريا ولبنان” في العراق.

وقال ويلسون في تدوينة على “X”، إن “رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، قال أمس: إن الاضطرابات التي حدثت في سوريا ولبنان ستحدث في العراق”.

وأضاف ويسلون: “أنه على حق”. الهيمنة الإيرانية لا يمكن أن تستمر. تحرير العراق من إيران”.

وسبق أن قال ويلسون، أمس الأحد، إن “العراق يشتري الغاز والكهرباء من إيران بسبب الإعفاء من العقوبات الأميركية”، لكن “الإعفاء القادم سينتهي خلال أسابيع قليلة”، مبينًاأنه “يجب أن ينتهي الإعفاء بشكل دائم لمنع العراق من إرسال الأموال إلى النظام الإرهابي في إيران والتي سيستخدمها لمهاجمة الأميركيين”، وفق تعبيره.

وكان ويلسون قال إن “حكومة العراق تستمر في تمويل الميليشيات العميلة للنظام الإيراني بما في ذلك فيلق بدر، الذي هاجم سفارتنا وقتل أميركيين، ومن المؤسف أن أموال دافعي الضرائب الأميركيين لا تزال تتدفق إلى العراق”.

وقال إن “أموال دافعي الضرائب تمول العراق، والعراق بصورة مباشرة يمول إرهابيين مدعومين من إيران يقتلون الأميركيين”، مبينًا أن “استبدال داعش بنسخة شيعية منه غير عقلاني ويضع العائلات الأميركية في خطر، ومن المحزن أن هذه هي السياسة الفاشلة لأوباما وبايدن وبيريت مكغورك”.

وقال في تدوينة أخرى، نشره فيها صورة زعيم منظمة بدر: “هذا هو هادي العامري من فيلق بدر. لقد قتل فيلق بدر أميركيين وشارك في هجوم إرهابي على السفارة الأميركية في بغداد. ومع ذلك، لم يتم تصنيفه كمنظمة إرهابية. لقد تبنيت تشريعًا لسنوات لتصنيف بدر كمنظمة إرهابية. ترامب سيصلح ذلك”.

وأصدرت منظمة بدر برئاسة هادي العامري، يوم الأربعاء 15 كانون الثاني/يناير 2025، بيانًا ردت فيه على تصريحات النائب الأميركي جو ويلسون، قالت فيه إن “منظمة بدر كيان سياسي وديمقراطي كان له دورًا محوريًا في بناء الدولة العراقية والمشاركة في العملية السياسية كما لعبت المنظمة دورًا بارزًا في مكافحة الإرهاب، خاصة في مواجهة تنظيم داعش، وقدمت تضحيات كبيرة دفاعًا عن العراق والعالم ضد تهديد الإرهاب”.

وأضافت أن “الادعاءات التي طرحها السيناتور جو ويلسون بشأن تصنيف منظمة بدر كمنظمة إرهابية فهي لا أساس لها من الصحة، وتفتقر إلى الأدلة. مثل هذه الادعاءات تُغفل الجهود الحقيقية التي بذلتها المنظمة في مكافحة الإرهاب والمساهمة في استقرار العراق”.

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