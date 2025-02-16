توضيح من المكتب الإعلامي لـ إياد علاوي

قال المكتب الإعلامي لـ إياد علاوي، رئيس “التجمع المدني الوطني العراقي”، إن الأخير كان يشير في كلمته إلى نفي ادعاءات حول وجود مقرات لحزب البعث في إقليم كوردستان.

وأكّد المكتب الإعلامي في بيانٍ له، اليوم الأحد، عدم صحة ما تناقلته بعض المواقع والصفحات بشأن حديث إياد علاوي حول افتتاح الرئيس مسعود بارزاني مقراً لحزب البعث في أربيل.

وجاء في البيان:

“تابع المكتب الاعلامي للدكتور اياد علاوي ما تم تداوله مؤخرا من مقطع مجتزأ لكلمته بشان مزاعم افتتاح السيد مسعود بارزاني لمقر لحزب البعث في اربيل، مما ادى الى تفسير غير دقيق لمقصده.

كان الدكتور علاوي يشير في كلمته الى نفي هذه الادعاءات التي انتشرت مؤخرا حول وجود مقرات لحزب البعث في اقليم كردستان، مؤكدا عدم صحتها بشكل قاطع.

الا ان استقطاع حديثه اخرج الكلام عن سياقه مما تسبب في سوء فهم.

ان الدكتور علاوي يكن كل التقدير والاحترام للسيد مسعود بارزاني الذي كان في طليعة من قاوموا النظام السابق.

ويؤكد المكتب الاعلامي على اهمية الدقة والمسؤولية في نقل التصريحات وتجنب الاجتزاء الذي قد يؤدي الى اثارة الجدل دون مبرر”.

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