انجاز 65% من مشروع إنشاء ثاني أكبر علوة متطورة على مستوى العراق وإقليم كوردستان في آكري

يعد انشاء علوة في قضاء آكري (عقرة) بمحافظة دهوك، من المشاريع الاستثمارية الكبيرة والتي وضع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني حجر الأساس لها لدعم المزارعين، وسيتم بناؤه بكلفة 22 مليون دولار، على مساحة 98 فدان.

وأشارت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاحد، بأنه تم انجاز 65% من مشروع انجاز علوة آكري الحديثة، والتي تعتبر ثاني أكبر علوة في إقليم كوردستان والعراق.

ويتضمن المشروع، 19 محلاً تجارياً بمساحة 50 م2، 20 مخزناً بمساحة 450 م2، 48 علوة بمساحة 150 م2، 35 مركز بيع بمساحة 150 م2، 112 مركز أعلاف بمساحة 135 م2، ميدان لبيع الخضار بمساحة 4755 م2، 8 مخازن براد “تجميد” بمساحة 1000 م2، 11 مخزن براد عادي بمساحة 1000 م2،2 ميزان بساحة 290 م2، مساحة خضراء بمساحة 39 ألف و 861 م2، مشتل بمساحة 2958 م2، موقف للسيارات بمساحة 9716 م2، محطة إطفاء بمساحة 600 م2، مركز شرطة بمساحة 600 م2، محطة بنزين بمساحة 2600 م2، مطعم بمساحة 2160.7 م2، مسجد بمساحة 1025 م2، مكتب إداري مستودع بمساحة 600 م2، منطقة مفتوحة بمساحة 33 ألف 985 م2.

يذكر ان التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان تبدي اهتماماً واسعاً بالبنية التحتية الزراعية وكافة المشاريع التي تخدم القطاع الزراعي والتي تؤدي الى استمرارية تسويق منتجات المزراعين.

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