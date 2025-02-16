الديمقراطي الكوردستاني: الدعوة للانتخابات إذا استمر الوضع على ما هو عليه

انتقد النائب عن كتلة الديمقراطي الكوردستاني ماجد شنكالي، اليوم الأحد، ضعف الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب العراقي، مشيراً إلى عدم اكتمال النصاب في عدة جلسات وتعطيل إقرار العديد من القوانين المهمة.

وقال شنكالي، لوكالة شفق نيوز، إن “الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب بدأ بشكل ضعيف جداً، وليس بالمستوى المطلوب”.

وأضاف أنه “إذا كانت رئاسة مجلس النواب غير قادرة على إكمال النصاب وانعقاد الجلسات لإقرار القوانين المهمة، فيجب عليهم اتخاذ إجراءات بديلة بدلاً من تأخير انعقاد الجلسات”.

وتابع شنكالي، أن “ما نراه الآن لا يستحق أن يُسمى العمل الرقابي والتشريعي لمجلس النواب”، محذرًا من أن “استمرار الوضع على هذا النحو قد يدفع رئاسة المجلس وأعضاء البرلمان لإنهاء العمل والذهاب إلى الانتخابات”.

في السياق، أفاد مصدر نيابي، بأن مجلس النواب قرر تأجيل انعقاد جلسته اليوم الأحد، لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقادها.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن عدد النواب الحاضرين في جلسة اليوم لم يتجاوز 135 نائبًا، ما أدى إلى تأجيل الجلسة إلى يوم غد.

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